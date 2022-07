¿Danna Paola tiene trastornos alimenticios? Causa preocupación por extrema delgadez

Hace unos días se realizaron los Premios Juventud 2022, a los que Danna Paola llegó con un impactante vestido amarillo transparente. Sin embargo, desde ese día comenzaron los señalamientos sobre que la cantante lucía extremadamente delgada.

En ese sentido, la revista TVNotas publicó un artículo en el que revela que Danna Paola sufre de trastornos alimenticios. De acuerdo con la publicación la cantante ha perdido 15 kilos en menos de un año.

“Es muy preocupante su estado de salud, ella dice que está bien, pero su imagen física dice todo lo contrario, se le marcan los huesos; hace una semana se pesó y está en 47 kilos, siendo que el año pasado pesaba 61, estaba en su peso ideal porque ella mide 1.60; y ahora si se dan cuenta ha perdido masa muscular, ya no tiene busto, ni pompa, y no es crítica, ella es muy linda, pero no puede perder más peso, está poniendo en riesgo su salud”, señalaron supuestos colaboradores de Danna Paola a la publicación.

Según la publicación Danna Paola se sintió mal de salud en los Premios Juventud 2022, debido a que está muy delgada.

Los supuestos colaboradores de Danna Paola revelaron que la joven cantante vomita y hace dietas extremas para verse delgada.

“Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después de comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable”, señalaron.

¿Qué dijo Danna Paola a los que la criticaron por su delgadez?

Danna Paola ha dejado en claro en diversas entrevistas que opinar sobre el cuerpo de las otras personas es algo que se debe de erradicar, por lo que nuevamente la cantante volvió a defender esa postura.

“Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro. A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien”, señaló Danna Paola.