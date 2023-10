Kate del Castillo reacciona a las revelaciones del nuevo libro de Anabel Hernández; 'es una gran escritora'

Fue hace apenas unos días que la periodista Anabel Hernández publicó de manera oficial su más reciente libro: "Las señoras del narco: amar en el infierno" en el que sigue profundizando en el crimen organizado en el país. Asimismo, una vez más menciona a personalidades de la farándula que, de acuerdo con la autora, tuvieron nexos con el narco.

Anteriormente, en su libro “Emma y las otras señoras del narco”, la periodista exhibió los nombres de varias famosas que supuestamente habían tenido una relación amorosa con el capo Arturo Beltrán Leyva, quien fue abatido en el 2009. Ahora Anabel Hernández vuelve a exhibir vínculos amorosos de más famosas con el mismo narcotraficantes, así como relaciones de amistad con algunos famosos.

Algunos de los famosos mencionados por la periodista fueron Sergio Mayer, Ninel Conde, Las Lavanderas y Galilea Montijo. Es por ello que el nuevo libro está dando mucho de qué hablar entre el medio de la farándula.

Algunos de quienes han sido mencionados en el libro de Anabel Hernández ya dieron declaraciones y hay quienes aseguran que demandarán a la periodista por difamación. Este es el caso de Karla Panini, quien fue señalada de ser cercana al capo de la droga.

Kate del Castillo reacciona a las nuevas revelaciones de la periodista

Kate del Castillo, quien hace unos años tuvo una reunión con Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue cuestionada sobre las polémicas que giran entorno al nuevo libro de la periodista mexicana. Al respecto, Kate del Castillo dijo que no ha tenido oportunidad de leer el nuevo libro que aseguró que Anabel Hernández es una gran escritora.

"No lo he leído, yo estoy desafanadísima de eso. Anabel es una gran escritora, es una periodista importante de nuestro país y es todo lo que puedo decir porque no lo he leído", señaló la actriz, quien enfrentó problemas con la justicia luego de su encuentro con el capo sinaloense.

