VIDEO | Luis Miguel intenta besar a una fan durante un concierto y ella lo rechaza

Luis Miguel se encuentra dando conciertos por todo el continente en una gira que está dando mucho de qué hablar desde que comenzó hace unos meses en Argentina. En esta ocasión fue porque el Sol de México fue rechazado por una fanática quien no le quiso dar un beso.

Fue durante uno de sus conciertos en La Vegas, Estados Unidos, que el cantante fue rechazado por una pequeña que se encontraba entre el público. El Sol se acercó a la orilla del escenario para interactuar con el público y fue en ese momento que fue rechazado por la niña, quien no quiso darle un beso.

El video circula en redes sociales y está causando reacciones divididas entre quienes creen que la pequeña debió aceptar darle el beso al cantante y quienes aseguran que a pesar de que Luis Miguel es un ídolo, para a niña es un desconocido y no debería besarlo: "Dios le da pan al que no tienen dientes, pero nenaaaaa", dice una internuata.

"Está bien. Los niños así deben ser todos. No andar dando besos a nadie, muy bien. Para la niña Luis Miguel es un extraño. Los niños no deben darle besos , a nadie. Muy bien por la niña muy bien por su mama de la niña", señala un internauta.

"Lo que se va arrepentir esa niña!! Xq no me pidió a mi?? Yo le doy millll", asegura una internauta. "Cuando tenga conciencia de lo que ha hecho...", agrega otro usuario de redes sociales. "Nooo y pensar que yo a su edad ya me encantaba Luismi jajaj , lo que uno daría por estar en ese mismo lugar", señalan en redes sociales.

"Bien la niñas no tienen que andar besando a la gente, ni la gente a ellas. Si Luismy la hubiera besado sin su consentimiento estarían diciendo que es un pedófilo, lo bueno que el es muy atinado y prudente y le pregunto", escriben los internautas.

DGC