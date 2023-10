Natanael Cano presume cómo baila cumbia en ropa interior mientras trapea su casa (VIDEO)

Natanael Cano ya dejó de ser “Sano” y ahora el joven cantante de corridos tumbados demostró que no le teme al cringe, pues se grabó mientras bailaba cumbia de la manera más tiesa, mientras trapeaba su casa en calzones.

Esto ocurre luego de que al Nata Kong lo multaron con más de un millón de pesos por ir a cantar corridos tumbados a Chihuahua, lugar al parecer católico en el que esta música se prohibió junto con el reguetón.

Fue a través de sus historias de Instagram que Natanel Cano compartió el peculiar video en el que se deja ver todo vulnerable y hacendoso; sin embargo, sus habilidades dancísticas dejaron mucho que desear.

Natanael Cano, quien es originario de Hermosillo, Sonora, aparece en el clip portando una playera oversize y unos calzones tipo bóxer azules, los cuales están muy ajustados para él.

Sumado a lo anterior, estaba bailando como dios le dio a entender no cualquier cumbia, sino “Yo te la vi” de Tropicalísimo Apache. Cabe resaltar que usó al trapeador como su pareja de baile.

No obstante, este video no lo subió por error a sus historias normales, sino que fue su estrate

"Inmediatamente yo cuando me pongo a limpiar mi cuarto", "Todos somos Natanael Cano cuando suena una buena cumbia", "Yo cuando me dejan solo en mi casa", "Yo así sacando los prohibidos para después bailarlos en las fiestas", "Yo cuando limpio y me llega mi momento más esquizo" y “El wey se equivocó y no la subió a las de mejores amigos”, le comentaron.