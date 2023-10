Denuncian a Jason Derulo por presunto acoso a una cantante

Jason Derulo fue demandado por una cantante por supuesto acoso sexual, luego de que el intérprete de “Savage love” le ofreciera un contrato discográfico.

La demandante se llama Emaza Gibson y señaló que Jason Derulo le ofreció fírmala para tener relaciones íntimas con ella.

Joven cantante dice que Jason Derulo le ofreció contrato a cambio de tener encuentros íntimos

La joven señaló en la demanda, exhibida por Pagesix, que Derulo, de 34 años, le hizo insinuaciones sexuales no deseadas después de que comenzaron a trabajar juntos a nivel profesional.

Supuestamente conoció al cantante de “Talk Dirty” en agosto de 2021, momento en el que él le pidió que creara un mixtape en cuatro meses y un álbum en seis.

Emocionada por comenzar su carrera en solitario, Gibson firmó el contrato, pensando que era una “obviedad” hacerlo.

La cantante alega en la demanda que Derulo a menudo la invitaba a tomar unas copas durante su estancia con él, pero ella rechazaba las ofertas para "mantener su relación profesional".

Como no aceptaba salidas donde se sirviera alcohol, Gibson afirma que el cantante de "Swalla" comenzó a llevar alcohol a sus sesiones de estudio.

Durante una entrevista con NBC News, Emaza aseguró que quedó traumatizada ante el comportamiento de Jason Derulo: “He lidiado con situaciones laborales inhumanas. … Estoy en este punto en el que he vuelto a cero y no tengo nada”.

"Sólo estoy tratando de luchar por lo que es correcto, porque lo que me hicieron no estuvo bien", dijo la joven, quien también está demandando por intimidación, despido por represalia ilegal e incumplimiento de contrato.

¿Qué dice Jason Derulo de la demanda por acoso?

Hasta el momento Jason Derulo no se ha manifestado con respecto a esta denuncia en su contra, por el contrario, en sus redes sociales solamente ha compartido videos de música, pero nada sobre las acusaciones en su contra.