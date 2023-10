El Escorpión Dorado revela por qué no le preguntó a Piqué sobre Shakira ¿Miedo o prohibición?

El Escorpión Dorado entrevistó recientemente a Gerard Piqué, pero el famoso youtuber no le preguntó absolutamente de Shakira, el único tema que realmente le importaba a la gente. No obstante, Alex Montiel (su nombre real) ya salió a revelar el duro motivo por el cual no le hizo ningún cuestionamiento al ex futbolista respecto a su ex pareja.

En entrevista con el programa de televisión “De Primera Mano” el Escorpión Dorado habló de la charla que tuvo con Piqué, en la cual únicamente se mencionó a Shakira de forma indirecta al tocar el tema de la canción con Bizzarap, en la cual la colombiana humilló mundialmente al deportista y a su novia Clara Chía.

Piqué fue quien tocó el tema y sólo para pedir que Bizzarap colabore con Peso Pluma: “ponme, ahora que se ha puesto mucho de moda Peso Pluma, ponme algún estilo que en México se lleve mucho, la de Peso Pluma con Bizarrap”, dijo. Tras esto, el Escorpión Dorado le preguntó bien mañoso: “¿Alguna otra de Bizarrap o ya lo dejó así?”, ante lo cual Piqué le respondió: “No, déjalo así”.

Por ello, el Escorpión Dorado fue cuestionado por el programa de chismes por qué no le preguntó anda sobre Shakira, ante lo cual él replicó:

“No, a ver, lo que se ve no se pregunta, creo que es un tema muy manoseado. La única que ha abierto el tema como tal es Shakira. Piqué pues como se ha mantenido ahí al ras, y ya sabes que entre mis prioridades cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no pisotear por ahí, pero de todos modos hubo un par de guiños a la de 'Las caderas no mienten'”, justificó.

“Ahí pusimos la canción de Bizarrap, no sé por qué pidió la de Peso Pluma si tiene tantas canciones”, remarcó todo tibio.

“Está bien, platicamos de futbol y platicamos de lo que va a hacer en México. Ustedes seguro se les está haciendo agua la boca y se están relamiendo los bigotes porque seguramente Piqué va a estar muy presente en los próximos meses en México”, agregó Alex Montiel.

Finalmente, el Escorpión Dorado le echó porras a Piqué como si fuera su publicista y habló maravillas de él:

“Pude lograr meterme ahí a esa agenda para que me regalara una hora de su tiempo, pero en realidad lo que le urgía era terminar para irse con sus chamacos. Lo que yo noté es que es profesional y le encanta cuidar a su familia, por lo menos el concepto de familia que tiene actualmente… Me da risa como están especulando sin saber el contexto. Yo lo vi como muy pendiente del horario”, dijo.