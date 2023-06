El Escorpión Dorado confiesa que se rompió la parte íntima en pleno acto: 'había una hemorragia cabr***'

El Escorpión Dorado hizo quizás la que es una de sus confesiones más íntimas y fuertes de todos los tiempos, pues reveló que se rompió la “herramienta” en pleno acto íntimo.

Así lo contó en Pinky Promise, programa de YouTube en el que dio los pormenores aquel doloroso y terrible evento que jamás olvidará.

Alex Montiel, nombre real del Escorpión Dorado, narró que todo ocurrió una vez que se fue de vacaciones con su esposa Danna Arizu.

“El peor oso que ha experimentado durante un acto sexual”, inició en su relato, admitiendo que se quería lucir, pero que terminó pagando el precio al destruirse el miembro.

no te pierdas: Werevertumorro revela el peor pleito que tuvo con su hermano el Escorpión Dorado (VIDEO)

"Yo soy juguetón y de repente que me aviento como Superman a la cama, pero estaba hecha y tenía una colcha rasposa de la chinga*”, agregó.

“Me aviento de panzazo, encuerado, caigo y crack… No quería ni voltear, ya sabía que me había pasado, volteo y la hemorragia cabrona”, remarcó el Escorpión Dorado.

Alex Montiel explicó que tal “acrobacia” hizo que se rompiera el frenillo del pene, lo cual le hizo perder una gran cantidad de sangre.

“No dejé de sangrar, porque luego, luego me agarré e hice un torniquete con la mano. Realmente fue una cortadita pero bien pinc** escandalosa y cuando ves eso sí te cag**”, remarcó.