VIDEO. Memo Aponte dice que intentó quitarse la vida por acusaciones de acoso: 'Me quise colgar'

El influencer Memo Aponte reapareció en redes sociales con un video en el que por primera vez rompió el silencio tras ser acusado de acoso sexual.

Memo Aponte tiene 3.4 millones de seguidores en YouTube y después de varios años de acusaciones el youtuber confesó que se intentó quitar la vida cuatro veces.

“Fue el peor momento que he vivido en la historia de mi vida. Perdí todo. La familia comenzó a dudar de mí. Hubo muchísimas amenazas de muerte y cosas horribles y hoy lo puedo decir sin romperme en mil pedazos: me cuestioné mucho si realmente quería seguir viviendo, si realmente valía la pena seguir, ya no tenía ganas de vivir”, dijo el influencer.

Memo Aponte contó que uno de sus intentos de suicidio fue que se aventó del balcón de la casa en la que vivía y que en los otros tres atentados contra su propia vida se quiso colgar.

Señaló que uno de los más fuertes fue cuando ya tenía la soga en el cuello, cuando de repente su perrita se le acercó y le empezó a lamer los pies. El youtuber dijo que se salvó gracias a su mascota, pues decidió quitarse la cuerda, abrazar a su perrita y llorar.

Memo Apone contó que en una de las ocasiones su novia Moni lo encontró con la cuerda en el cuello y debido a sus problemas emocionales fue que terminaron, pues dijo que era muy duro para ella verlo “destruirse”.

El influencer señaló que se quedó sin trabajo, nadie lo quería contratar, que sus amigos lo abandonaron y que incluso cuando salía a la calle la gente lo señalaba, pues en una ocasión salió de fiesta y una persona lo golpeó.

Memo Aponte niega que las acusaciones en su contra sean ciertas y si bien dijo que son parte de su historia, esa experiencia lo hizo creer, pues ahora solo vive el presente y tras haberse quedado sin nada, ahora su definición de éxito cambió y se refiere a estar vivo.

¿Por qué acusaron a Memo Aponte de acoso?

En el 2019 Memo Aponte se volvió tendencia porque se destaparon acusaciones en su contra de acoso sexual. Varias chicas difundieron conversaciones, audios y videos para exhibir que el youtuber les pedía fotos íntimas.

Memo Aponte salió a defenderse y lanzó un comunicado donde explicaba que los audios que se mostraban sí eran de él, pero que estos habían sido sacados de contexto e incluso manipulados,

En el 2020 Pamela Moreno, quien fue novia de Memo Aponte, publicó que fue víctima de abuso psicológico cuando salió con él. Dijo que el youtuber le gritaba y la manipulaba a tal grado que tuvo que tomar medicamentos después de que se separó de él.