El Escorpión Dorado ataca a Pedro Sola y dice que FOTO en el hospital "fue show"

La enemistad entre el Escorpión Dorado y Pedro Sola continúa y parece que no tiene para cuándo acabar y es que el Youtuber volvió a hablar del conductor de Ventaneando.

El influencer el Escorpión Dorado ofreció una entrevista en TVyNovelas en la que recordó cómo fue la última vez que vio a Pedro Sola en el programa de Ventaneando en el que se vivió un momento incómodo y es que tras la visita del youtuber Pedrito fue al hospital y el Escorpión por fin reveló si fue su culpa.

“Pedro Sola tiene un episodio conmigo en vivo, y luego aparece en el hospital y se vio muy aparatoso pero no pasó a más”, dijo el Escorpión Dorado.

El Escorpión Dorado señaló que lo aparatoso de la fotografía pudo deberse a que sería una forma de reivindicar la imagen de Pedro Sola, tras el incómodo momento que se vivió entre los dos personajes en el programa de Ventaneando.

“Lo operaron de una catarata, pero en la foto salió en camilla y todo, o sea tremendo. De alguna manera entiendo que fue un poco de show que hicieron también ellos para aminorar un poco la mala percepción que había tenido Pedrito un día antes. Pero él salió caminando”, señaló el youtuber.

Así surgió la enemistad entre el Escorpión Dorado y Pedro Sola

En la entrevista el Escorpión Dorado reveló que cuando él trabajaba en TV Azteca tenía un trato cordial con Pedro Sola, pues aunque no eran amigos se saludaban.

Asimismo, señaló que en primera instancia Pedrito sí había aceptado salir en el programa de El Escorpión Dorado al Volante, pero el youtuber tuvo una lesión en el pie que le impedía manejar por lo que tuvo que cancelar la participación de Pedrito.

“Ya me había dicho que sí y el RP que lo llevaba me dijo que si yo le cancelaba veía difícil olver a hacerlo, pero la verdad, no había forma de hacerlo porque hubiera tenido que manejar Pedrito o yo ir atrás en el asiento, y se iba a ver súper raro”, dijo el Escorpión Dorado.