¿El Escorpión Dorado se disculpó con Yuridia por escándalo con Ventaneando? "El no sabía lo que pasé"

Yuridia sigue reaccionando a la entrevista del Escorpión Dorado en la que Pati Chapoy confesó que en Ventaneando le decían gorda a la cantante.

Yuridia deslindó al Escorpión Dorado de lo que Pati Chapoy declaró en aquella entrevista y reveló que el influencer la buscó para dedicarle algunas palabras por el escándalo que provocó su video con la periodista.

“Alex Montiel me envió un mensaje cariñoso y hasta cierto punto preocupado, él no sabía por lo que yo había pasado y no quiero que estén ustedes en contra de él. El Escorpión Dorado y yo siempre vamos hacer amigos”, contó la cantante en sus historias de Instagram.

Famosos han salido a defender a Yuridia de Pati Chapoy

La polémica entre Yuridia y Pati Chapoy de Ventaneando ha generado muchas reacciones en el medio del espectáculo y es que varios famosos han defendido a la cantante de La Academia.

Entre las celebridades que le externaron su apoyo a Yuridia fueron Toñita, quien también estuvo en La Academia y quien también se lanzó contra los conductores del programa de espectáculos.

Asimismo, la periodista Adela Micha externó su apoyo a Yuridia y calificó como algo que no es correcto el actuar de Ventaneando, luego de que se viralizaran los videos en los que una reportera del programa sí persiguió a los hermanos de la cantante.

Gala Montes también apoyó a Yuridia y por supuesto el esposo de la cantante se pronunció en contra del programa de espectáculos.