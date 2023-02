El esposo de Yuridia, Matías Aranda, ataca a Ventaneando: "La vida pone a la gente en su lugar"

La polémica entre Yuridia y “Ventaneando” sigue, y ahora Matías Aranda, el esposo de la cantante, se metió al pleito para despotricar en contra del programa conducido por los faranduleros más odiados de México.

Fue a través de su Instagram que Matías se pronunció respecto a la polémica que involucra a su mujer y dijo que no le interesa qué pueda decir “Ventaneando”, programa al que atacó por todos los años que ha perjudicado a Yuridia.

"A mí no me interesa lo que Ventaneando tenga que decir de mi mujer. Pero sí me interesa lo que mi mujer tenga que decir de Ventaneando. Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla", escribió en sus historias de Instagram.

Matías agregó que admira a Yuridia por no dejarse de personas nefastas como Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola, y aseguró que la vida le cobra factura a la gente por sus acciones: “la vida al fin y al cabo pone a la gente 💩 en su lugar y llegó el momento".

Asimismo, le agradeció a los fans que le han mandado su apoyo a Yuridia y dijo que la famosa se encuentra emocionalmente bien.

"Hay mucho más información que falta de los que también vivimos estas cosas en consecuencia a pertenecer al 'clan Yuridia', pero si me tuve que callar mucho. No pretendo hablar, pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan", finalizó el esposo de Yuridia.