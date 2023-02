Critican a Itatí Cantoral por compartir FOTOS cautivadoras de su zona íntima: "Qué corriente"

Itatí Cantoral conmocionó a las redes, pues compartió una serie de fotos que le tomaron en una sesión en las que desbordó belleza y sensualidad; no obstante, una foto causó polémica, pues los haters la tacharon de ser vulgar en exceso.

Fue en Instagram donde Itatí Cantoral dedicó una serie de posts para presumir las fotos que recientemente le hicieron, en las cuales inicia con atuendos elegantes y va escalando hasta lo más candente.

La artista, conocida por su horrible interpretación de “La Guadalupana”, compartió varias imágenes posando en traje de baño, las cuales desataron cientos de comentarios de apoyo.

No obstante, también decenas de usuarios le dejaron muchos comentarios de hate, pues la criticaron por el exceso retoque de las imágenes, al grado que no se le veían las rodillas naturales.

“Porque hacer tanto retouch que hasta rodillas no tiene?!?! Todas se ven fake”, “Yo la he visto en vivo y la verdad no está así”, “Muy falsas las fotos, eres hermosa natural” y “Todo bien pero no exageres con el filtro”, le dijeron.

No obstante, un par de fotos generaron polémica entre los fans: por una la criticaron por la manera en la que se le veía la zona íntima, como si las de dichas personas fuera estéticamente placentera: “Se ve grande la pantunfla” y “se te marca mucho lo de adelante, no me gusta”, le dijeron, entre otras cosas.

Y en la segunda imagen, los haters envidiosos atacaron a Itatí Cantoral por pasarse de cuerpower, pues aparece de espaldas y resalta sus músculos de los glúteos: “Qué corriente se deja ver... tanto que la admiraba”, “¿será que se operó?”, “cuál es su necesidad de literal encuerase y olvidarse qué no se supone que es un ejemplo para sus hijos”, le comentaron las personas mochas y feas de alma y físico.