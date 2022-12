Itatí Cantoral habla de sus icónicas y horripilantes "Mañanitas" a la Virgen: "Quedó pésimo"

Itatí Cantoral es conocida por sus desastrosas e icónicas “Mañanitas” que le cantó a la Virgen de Guadalupe hace algunos años, que han desatado incontables memes y risas.

Fue durante el programa “La Divina Comida México” en donde Itatí Cantoral reconoció que sus “Mañanitas” habían sido pésimas, pues se atrevió a ir a cantar a La Villa sin haber ensayado.

“Es que me dijeron que si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije: ‘sí, para mí sería muy hermoso’. Yo ni lo ensayé ni nada, pero como había tantos, yo dije, ‘ahorita me lo van a quitar’”, narró.

Itatí Cantoral agregó que pidió hacer una segunda versión para que quedara mejor: “total que la pasó una vez y entré como a las dos de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron, ‘ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’".

La famosa agregó que la persona que iba con ella le hizo pensar que lo que había hecho no iba a salir al aire: "‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien, aparte vamos a cortar todo, y peligro ni sale nada’. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”.

No obstante, Itatí fue vilmente engañada, pues no sólo causó horror con su cantar, sino que se hizo un meme inmortal: “todo fue de que yo estaba hasta atrás, y se hizo viral porque Itatí Cantoral fue borracha”, dijo.