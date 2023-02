Belinda enamora al presumir su marcado abdomen con top de Federica P. Luche

Belinda es uno de los tesoros nacionales más queridos y emblemáticos de México, motivo por el cual todo lo que hace se viraliza y causa furor.

No obstante, Belinda actualmente está envuelta en una polémica con su tío y prima, quienes aseguraron que la cantante andaba con tres hombres simultáneamente e incluso la acusaron de ser interesada.

"Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’", dijo su prima Stephenie Peregrín.

No obstante, a Belinda le tiene sin cuidado lo que la gente envidiosa, incluida su familia, pueda decir de ella, y lo demuestra llenando sus redes de sensualidad extrema.

En esta ocasión, Belinda compartió una serie de fotos en su Instagram en las que presume su marcado y torneado abdomen, además de su mini cintura, con un top naranja como los de Federica P. Luche.

Como era de esperarse, los fans le dejaron una avalancha de comentarios llenos de halagos y buenos deseos.