Familia de Belinda la acusa de "interesada" y de involucrarse con 3 hombres al mismo tiempo

La cantante Belinda nuevamente está en la polémica, luego de que su tío y prima fueran entrevistados e hicieran fuertes revelaciones sobre la artista.

Fernando Peregrín, tío de Belinda, fue entrevistado por Javier Ceriani de Chisme No Like, y el hombre acusó a su hermano y padre de la cantante de un fraude millonario.

Aseguró que el papá de Belinda “se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo 20 millones (de pesetas) de una finca, 10 millones cada uno que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros, se los repartieron", dijo.

Asimismo señaló que Belinda andaba con tres hombres al mismo tiempo, dos de ellos era el cirujano Ben Talei y su primo Jorge 'Coque' Peregrín.

De acuerdo al presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani, la mamá de Belinda era una de las personas que estaba enterada de las relaciones de la cantante, pero ella se habría molestado y dejado de apoyar cuando los planes de casarla con Ben Talei se terminaron luego de que él se enterara que formaba parte de un triángulo amoroso.

Prima de Belinda también ataca a la cantante

La prima de Belinda, Stephenie Peregrín, también fue entrevistada por Javier Ceriani y aseguró que la cantante es interesada

"Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’", dijo la joven.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre los comentarios que han hecho sus familiares en contra de ella.