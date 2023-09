Gerard Piqué llega a Televisa para participar en este peculiar reality (VIDEO)

Tal parece ser que el éxito rotundo de Shakira, el cual creció con el reciente lanzamiento de su canción “El jefe”, tiene a Gerard Piqué en busca de proyectos que levanten su popularidad, pues el ex futbolista acudió a las instalaciones de Televisa para participar en un famoso realtity show mexicano.

La peculiar noticia la dio a conocer el programa “Chisme no Like”, en el cual Javier Ceriani reveló burlándose en qué reality show mexicano va a participar Piqué.

Gerard Piqué Foto: Instagram

“Cuanto usted se enteré no lo va poder creer el nombre de una de las máscaras que Televisa tenía como sorpresa total, que ya grabó y que Chisme no Like tuvo acceso. Es Piqué”

“Comadres, como lo ven de millonario futbolista, ahora a bailar con botarga. De esto sí se merece que Shakira le haga una canción”, agregó bien víbora Elisa Beristain, la favorita del público.

Respecto a la participación de Piqué en "¿Quién es la máscara?", Ceriani detalló que solo será un invitado especial para un capítulo: “ésta era la sorpresa que tenía Televisa hasta hoy… por eso Piqué está en México”.

Por si fuera poco, esta versión fue confirmada por la magnífica Jenni García, coreógrafa de “Las estrellas bailan en Hoy”, pues reveló a “Lo escuché… con Alan Morales” que se encontró a Piqué en los pasillos de Televisa y que intentó pedirle una foto, pero no pudo porque el ex de Shakira estaba rodeado de muchos fans.

“Lo vi estaba en Televisa. Quería tomarme una foto con él, pero no me dejaron. Traía un sequito de seguidores, y traía capucha. Andaba con el celular. Creo que viene un proyecto secreto y lo traían tapado”, señaló Jenni García.

Hasta ahora se desconoce cuándo se transmitirá el capítulo de “¿Quién es la máscara?” En el que saldrá Piqué, pero es claro que será en la nueva temporada.