Critican a Oscar Burgos por ser 37 años mayor que su esposa y él se justifica: 'me vale'

El comediante Óscar Burgos se encuentra en el centro de la polémica, pues se defendió de las críticas que le han hecho sus fans y la gente por ser 37 años mayor que su esposa, la influencer Carolina Castro.

En el más reciente capítulo del podcast “Burgos aquí, Burgos allá”, el comediante de 65 años habló de su más reciente esposa, la influencer Carolina Castro, con quien contrajo nupcias en mayo de 2019, evento que desató críticas y señalamientos en su contra.

"A mí me critican porque le llevo 37 años a Caro, pero le platicaba a Alejandro Bracamontes cuando él me dijo 'Tiene 22 años, está muy chiquita', yo en ese momento tenía como 58", dijo Óscar Burgos.

"La chava me cae muy bien, se ve que le caigo muy bien, la hemos pasado a toda madre, nos hemos divertido bien chido, salimos a cenar, vamos al cine, me gusta mucho estar con ella, ella la pasa bien conmigo. Ni modo que le diga 'No, no quiero salir más contigo porque eres muy chica y yo soy muy grande'", añadió el famoso.

Tras ello, Óscar Burgos explotó en contra de la gente que critica su matrimonio por la gran diferencia de edad con esposa, y dijo que él va a seguir haciendo todo aquello que le brinde felicidad. Además, señaló que las personas también lo atacarían si saliera con alguien de su edad.

"A mí me vale madre lo que piense la gente, el que va a ser feliz soy yo, no voy a hacer feliz a los demás y jamás los vas a tener contentos, porque si anduviera con una chava de mi edad me estarían chin*** de 'Anda con una viejita, parece su mamá'", sentenció.

"En esta vida, me voy a meter en pe*** con lo que voy a decir, pero la naturaleza es bien cruel porque el hombre cuando está maduro, es como los vinos, se pone mejor. Y la mujer desgraciadamente es como una flor que arrancas, y no estoy diciendo algo que la ciencia no me dé la razón", agregó.

Finalmente, Óscar Burgos dijo que a sus 65 años "ya no tengo que estar partiéndomela como lo hice a tu edad, o cuando tuve 40 años que era el momento que tenía más obligación de demostrar quién era. Ahora puedo estar más tranquilo, más a gusto dentro de lo que cabe".

"Si te rodeas de gente joven vas sacando cosas nuevas, y si te rodeas de gente vieja no puedes sacar cosas nuevas", remarcó el famoso.