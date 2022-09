¿Quién es Eva Daniela, la novia 38 años menor de Juan Osorio?

Juan Osorio fue severamente criticado por el romance que sostiene con Eva Daniela, una mujer 38 años menor que él.

Cuando el productor compartió las fotos del romance que tiene con la joven de 27 años, el internet no dudó en criticarlo y burlarse de él.

“Qué bonito, don Osorio y su hija disfrutando”, “Romeo y su nieta”, “que bonita está tu hija”, “quién va a creer eso”, “que lindo el señor Osorio con su hija o nieta...bellos”, “abuelo y nieta” y “parece tu hija”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es Eva Daniela, la novia de Juan Osorio?

Eva Daniela tiene 27 años y es originaria de León, Guanajuato. Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La actriz inició su romance con Juan Osorio al menos el año pasado y debutó en la novela “¿Qué le pasa a mi familia?”, la cual, para sorpresa de nadie, fue producida por Osorio.

En una entrevista que ofreció a “Las Estrellas”, Eva Daniela afirmó que los pretendientes que tenía “nunca eran lo que deseaba para una pareja”, pero apareció Juan Osorio y “el amor llegó y superó mis expectativas”.

“Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho, estoy contenta”, agregó Eva Daniela.

Asimismo, la actriz también participó en la segunda temporada de “El último rey”, producida nuevamente por Juan Osorio, en la que interpretó a Isabel Soto.