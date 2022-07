Juan Vidal ataca a Cynthia Klitbo por decirle chichifo y ventila intimidades: "Estás en pastillas"

Cynthia Klitbo reveló el mes pasado que terminó con Juan Vidal debido a que el famoso era un “chichifo” y vividor violento que le debía varios miles de dólares; ahora el actor le respondió a su ex y ventiló diversas intimidades, entre las cuales asegura que ella tiene un historial de relaciones tóxicas y agresivas.

En entrevista con “La Mesa Caliente”, Juan Vidal afirmó que siempre ha pagado sus deudas y que le pidió dinero a Cynthia Klitbo para pagar unas cosas de su hija. Asimismo, agregó que antes de entrar a “La casa de los famosos” dejó coordinado el pago para la actriz con su equipo, pero señaló que ella no aceptó el dinero.

“Acepto la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente y mi oficina para que a ella se le entregara el dinero, ella me prestó a mí una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares, al yo entrar a la casa dejé todo coordinado y la primera parte se la iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó”, dijo.

Tras ello, Juan Vidal dijo que Klitbo “bloqueó la comunicación, no recibe el dinero, no se coordina y yo pensé que ya estaba todo pagado porque ya había dejado todo coordinado, entonces si ella impone esa traba, no entiendo con qué motivo”.

Posteriormente, Juan Vidal dijo a “Al Rojo Vivo” que Cynthia Klitbo también fue violenta con él y ventiló que la famosa ha tenido relaciones violentas que han termina en peleas con cuchillos:

“Tú también me gritaste, tú también me insultaste, tú me estás diciendo chichifo… Justo cuando yo estaba encerrado, se me hace una carta muy fea que utilizar. Me contó ella de su boca que ha tenido relaciones que han llegado a golpes, le han partido la nariz. Una vez tuvo otro pleito con cuchillos y tú te agarras a mí ahora acusándome de todo esto, a mí que simple y llanamente discutimos como discuten un marido y una mujer sin ningún problema”, pronunció.

“Todo el mundo que te conoce sabe, como yo, que estás en tratamiento de pastillas psicológicas, que has luchado, que has hecho muchos tratamientos psicológicos para poder pasar la página en todas esas experiencias de tu vida, que han sido extremadamente fuertes y a mí me agarras porque discutimos. También yo tengo los audios... ella a mí me insultaba, me ridiculizaba... me atacaba de una manera que yo decía 'esta no es Cynthia', pero yo no voy a salir a hablar mal de ella”, abundó Juan Vidal.

Posteriormente habló del dinero que le debe a Cynthia Klitbo: “Me prestó 2 mil dólares en Miami y 26 mil pesos en México. Entonces habíamos terminado. Al contactar mi asistente a su gente, lo rechaza, lo quiere todo en dólares.... Pero si tú no me los diste todo en dólares, en eso no habíamos quedado. Sorpresa: que yo salgo y me encuentro con todo esto”.

Finalmente, el actor dijo que le pagará todo el dinero a la famosa: “hoy mismo le voy a ir a hacer la transferencia y le voy a ir a pagar cada centavo como habíamos quedado”.