Gussy Lau justifica su diferencia de edad con Ángela Aguilar y habla de su ruptura: "Sí me dolió"

Gussy Lau rompió el silencio respecto a su relación con Ángela Aguilar, y el compositor no sólo justificó los 15 años que le lleva a la cantante que apenas cumplió 18, sino que también dio detalles respecto a su ruptura y escándalo.

En entrevista con los medios, Gussy Lau lamentó que Ángela Aguilar sufriera su primer escándalo: "Sí me dolió que se le atacara así, honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo fue un beso, pero no dejó de ser escándalo… Creo que se le echó mucho carbón al fuego”.

Asimismo, Gussy Lau justificó, con costumbres familiares, los 15 años de diferencia que existían entre él y Ángela Aguilar, con quien se presume que inició una relación, o la estaba seduciendo, cuando tenía 17 años apenas.

“Vengo de una familia, de mis papás que se llevan 10 años, tengo muchos amigos (que hacen los mismo), entonces para mí no es un problema”, pronunció el famoso que ha sido comparado con Luis de Llano.

Gussy Lau también aseguró que sí se enamoró de Ángela Aguilar, pero que su relación ya fue y que no volverán.

“Sí (me enamoré), creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja. Creo que la vida está enfrente y no atrás, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, es un aprendizaje y listo”, dijo.

Finalmente, respecto a si Pepe Aguilar lo corrió de su disquera, el famoso sólo se limitó a decir que ya hay algunas canciones suyas grabadas que están por lanzarse, y que tanto Ángela como Leonardo Aguilar ya estrenaron algunos temas suyos.