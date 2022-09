Novia de Juan Osorio afirma que los 38 años de diferencia no son "ningún problema"

Eva Daniela, la novia 38 años menor de Juan Osorio, habló con la prensa respecto a cómo vive su romance con el productor y afirmó que la gran diferencia de edad nunca les ha traído problemas.

“Él me dijo a mí que se lo iba a hacer, me propuso: ‘Me quiero hacer un tatuaje de tu letra’ y se puso la D porque me dice Dani, entonces estoy contenta porque nadie se había puesto un tatuaje por mí”, dijo respecto al tatuaje que el productor se hizo en su honor.

“Yo estoy muy contenta con él, me encantaría durar toda mi vida con él porque lo amo con todo mi corazón”, agregó la actriz.

Eva Daniela señaló que “obviamente tenemos diferentes experiencias, eso ha sido difícil para mí porque no he tenido hijos, no me he casado. Pero él es muy maduro y me sabe explicar muchas cosas, y yo también creo que he madurado mucho al lado de él”.

La joven agregó que su relación con Emilio Osorio es buena y que el viaje que hicieron juntos los unió. Por si fuera poco, afirmó que sus papás ya conocen a Juan Osorio:

“Desde un principio fue a León a conocerlos, fue a dar la cara, les habló por teléfono para invitarlos a comer, siempre como un caballero. Mis papás están contentos de que mi pareja sea Juan”, remarcó.

“No hemos tenido ningún problema por la diferencia de edad, ninguno”, agregó Eva Daniela, diciendo que ignora las críticas que le hacen por su relación.

Yo me enfoco en lo positivo, estoy muy contenta. Al final del día estoy con Juan, soy su pareja, él me ama y yo a él. El pasado no importa en nosotros”, pronunció.