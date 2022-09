Emilio Osorio dice que ser hijo de Niurka y Juan Osorio "me cerró las puertas"

Emilio Osorio afirmó que ha sido muy difícil para su carrera el hecho de ser hijo de Niurka y Juan Osorio, al grado de que se le han cerrado puertas por ello.

Así lo afirmó en entrevista con “Sale el Sol, emisión con la que habló respecto a su nueva etapa en la que quiere hacer su carrera separado a sus progenitores.

“Es real que la gente, siempre que me veía, pensaba en ‘el hijo de’”, inició Emilio Osorio en sus declaraciones.

“Y luego, imagínate, siendo tú productor, siendo tú escritor, siendo tú lo que seas, el meter a un chavo que sabes que hablan así de él en tu proyecto, estás perdiendo y estás ganando”, agregó.

Tras ello, Emilio Osorio afirmó que su linaje le da quitado oportunidades, pero le ha brindado otras:

“Entonces, me cerró puertas y me abrió otras, pero no me enfoco en eso, porque sino cobraría de ser hijo de ellos… y, si hoy cobro, es por mi trabajo”, remarcó.