Emilio Osorio habla sobre el romance de Niurka y Bobby Larios: "En ese momento mi mamá reaccionó"

Emilio Osorio rompió el silencio y emitió una serie de declaraciones respecto al polémico romance que su mamá Niurka tuvo con Bobby Larios, el cual era el chisme de los 2000.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Emilio Osorio fue cuestionado respecto a las memorias que tiene de dicha relación, la cual fue el gran escándalo, pues presuntamente Niurka le había sido infiel a Juan Osorio con Bobby Larios.

“Ahí te va: de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja (de mi mamá) que yo recuerde y que me cayó muy bien es Yanixan”, dijo.

Gustavo Adolfo infante le dijo al joven que uno de los motivos de la separación entre Niurka y Bobby fue la relación que tenía Emilio Osorio con el hijo de Larios, a lo cual el actor respondió:

“Yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado y de morrillo siempre me decían: ‘es que eres un señorcito’", inició Emilio Osorio en sus palabras.

Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más consciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, señaló.