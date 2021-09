Bobby Larios revela que le diagnosticaron cáncer de próstata: “me puse a llorar como niño”

Bobby Larios, exnovio de Niurka Marcos, conmocionó a sus fans, pues reveló que le diagnosticaron cáncer de próstata hace un tiempo y habló respecto a cómo ha sido su lucha con la devastadora enfermedad.

Bobby Larios ofreció una entrevista al programa “Chisme No Like”, en la que también dijo que se alejó del mundo del espectáculo para centrarse en su vida de empresario.

¿Cómo está la salud de Bobby Larios con el cáncer de próstata?

Bobby Larios compartió cómo fue el duro momento cuando le dijeron que tenía cáncer de próstata:

“Mi esposa me abrazaba, porque ella es sobreviviente de cáncer, tenemos una familia muy bonita. Sentí que se me caía el mundo, me puse a llorar como niño porque no podía creer lo que estaba pasando”, dijo el ex de Niurka, la “mujer escándalo”.

No obstante, el actor y bailarín explicó que le detectaron a tiempo el cáncer de próstata, motivo por el cual no tuvo que someterse a quimioterapias:

“Terminé (el tratamiento), no hubo quimioterapia, fueron radios los que me estuvieron haciendo. Fueron seis semanas, me empecé a sentir medio extraño”, externó Bobby Larios.

“Disminuyó y el doctor dijo que fue impresionante”, finalizó el famoso.

