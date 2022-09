Talina Fernández defiende a Coco Levy y afirma que es un "chivo expiatorio": "Tiene la conciencia tranquila"

Talina Fernández rompió el silencio y salió a defender a su hijo Coco Levy de las múltiples acusaciones que tiene por abuso sexual y que por las que está en juicio legal.

En entrevista con “Ventaneando”, la famosa afirmó que su “bendición” es inocente y que es un “chivo expiatorio” de las “feministas vengativas”.

“Se llama chivo expiatorio, ¿no? Yo me siento en mi interior profundamente orgullosa de mis hijos y profundamente agradecida con la vida”, inició Talina Fernández.

“Las feministas, que las entrecomillo, lo que están haciendo son venganzas por los 10 mil años de patriarcado; ahora sí se van a enojar, se van a unir y se van a vengar, y desafortunadamente le tocó a mi hijo”, agregó.

Por si fuera poco, Talina Fernández considera que la denuncia de Danna Ponce pudo haber sido para sacarle dinero a Coco Levy.

“Yo no sé si esta chiquita (Danna Ponce) pretendía dinero o qué. Coco tiene la conciencia tranquila; le ha afectado, por lo pronto lo despidieron sin ninguna remuneración, no le pagaron los 30 años de trabajo que lleva. Entonces, se queda sin trabajo, con su nombre por los suelos y sin dinero. No la estamos pasando bien”, dijo.

Finalmente dijo que sin el dinero que sacaba del programa de radio que le acaban de cancelar batalla para costear sus casas en las Lomas.

“Tengo dos casas aquí en Bosques de las Lomas con unos prediales altísimos. Yo quisiera mudarme a una casa grande, pero con un predial más de acuerdo a la edad que estoy viviendo, yo no crecí pagando esos prediales”, lamentó.