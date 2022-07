Lourdes Munguía defiende a Coco Levy y afirma que "es lindo y tierno"

Lourdes Munguía está envuelta en la polémica, pues defendió a Coco Levy, a quien más de 10 mueres han acusado de abuso sexual, y lo calificó como un sujeto “tierno y lindo”.

En entrevista con “Ventanenado”, Lourdes Munguía recordó cuando tuvo un romance con el ejecutivo Víctor Hugo O’Farrill, a quien calificó como un caballero.

“Lo que pasa es que con Víctor Hugo O’Farrill fue nuestra época de oro, se puede decir, porque habíamos pocas actrices y nos cuidaban mucho, era el centro de capacitación, que se llamaba ‘star system’, nos cuidaban y nos preparaban mucho”, inició Lourdes Munguía.

Tras ser cuestionada respecto a que si el ejecutivo abusó o acosó a actrices, la famosa declaró que “Jamás, es un caballero, él es una persona muy linda, muy importante para mi carrera y todo. En donde quiera que esté, que Dios lo bendiga”.

Tras ello, Lourdes Munguía fue cuestionada respecto a su opinión del caso de Coco Levy, ante lo cual defendió al exproductor y habló maravillas de él:

“Siempre cuando escucho de un caso así, digo yo, pues si es tan buena persona, en mi experiencia, es tan lindo, tan tierno, bueno, desde chiquito que lo conocí, jamás pensaría. Yo me quedo con lo que pienso de esa persona”, dijo.

Por si fuera poco, Lourdes Munguía señaló que las actrices que denunciaron a Coco Levy pudieron haber dejado de ir con el hijo de Talina Fernández tras el primer comentario sucio:

“Tú puedes escoger. Esas chicas que les ha pasado, si les dicen: ‘Oye, necesito que te desnudes’, dices: ‘Pues no, no me desnudo, con permiso y bye”, sentenció.

“Si yo estaba seleccionada (para un proyecto) y querían algo más, decía: ‘No, y si necesitas eso, pues me voy’; dejaba el trabajo que me estaban ofreciendo y seguía mi camino”, finalizó.