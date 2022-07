Danna Ponce reacciona a disculpa de Coco Levy: "no va a haber conciliación, es cárcel"

La actriz Danna Ponce reaccionó a la disculpa que Coco Levy emitió tras ser despedido por Videocine y dejó claro que por más que el exproductor diga que se arrepiente de presuntamente abusar sexualmente de ella y otras mujeres, harán que se le aplique todo el peso de la ley.

La primera respuesta de Danna Ponce fue en el video que Coco Levy subió mostrando aparente arrepentimiento; la actriz le comentó: “JAJAJA”, cosa que fue celebrada por los internautas.

Posteriormente ofreció una entrevista a “Venga la Alegría” en su edición de fin de semana en la que celebró el comunicado de Videocine.

“Es impresionante la respuesta y el comunicado que difundieron quitando al señor Coco Levy de los cargos y a parte me parece importante que la empresa mencione que este señor no tenía que recibir actores y actrices en su oficina”, señaló Danna Ponce.

"Es un excelente paso en la lucha que estoy llevando y se lavaron las mano al despedirlo, eso siento, que estaban sintiendo la presión. Sirvió este movimiento de actores que firmaron la carta que fue fundamental”, agregó.

Por ello remarcó que, aunque Coco Levy le proponga a ella o las demás mujeres un acuerdo, exigirán que el hijo de Talina Fernández sea encarcelado.

“Ni la compasión ni el perdón y aun así nos llegara a pedir perdón de rodillas no nos importa. Las cosas están hechas y prepárate, Coco Levy, esto apenas comienza. No va a haber perdón, no va a haber conciliación, acuerdo, es cárcel”, sentenció.

Finalmente, Danna Ponce afirmó que Talina Fernández es una víctima más de Coco Levy: “Con la señora Talina todo el mundo tiene preocupación y dicen que pobrecita. El que debería estar preocupado es él por cómo la está pasando su mamá, el decir que ensució el nombre de su mamá haciendo esas acciones tan asquerosas y la señora está siendo víctima de las consecuencias de los actos de su hijo”.