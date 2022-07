Hermano de Mónica Dossetti confiesa que la estranguló porque quería "darle un escarmiento"

José, el hermano de Mónica Rossetti, rompió el silencio y reveló que estranguló a la actriz porque quería darle “un escarmiento”.

Así lo confesó a los medios de comunicación, los cuales lo interceptaron tras salir de una audiencia, en la que un juez de control de Morelos ratificó las medidas de protección para Mónica Dossetti, a quien no se le puede acercar en 60 días.

Pese que al inicio se negó a hablar, José Dossetti explicó que estranguló a su hermana porque entró en un momento de crisis, pues dijo que el cuidador sufre al igual que el enfermo.

“Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo; porque amo a mi hermana y la quiero ayudar. La cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones", expresó.

La Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para la actriz #MónicaDossetti, quien fue agredida por su hermano #JoséDossetti. Los lineamientos estipulan que José debe retirarse del domicilio que compartían y que no puede volver a acercarse a Mónica.

Fuente foto: Tw pic.twitter.com/TZWZ3ifL7G — JavierPozaInforma (@pozainforma) July 14, 2022

Por ello agregó que nunca quiso matar a Mónica Dossetti, sino que simplemente buscó darle un escarmiento:

"Yo mismo me detuve, porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces la mamá nos da a golpes, algo así me sucedió", pronunció.