Mónica Dossetti rompe el silencio y defiende a su hermano, tras agresión: "No quiero que le hagan nada" (VIDEO)

La actriz Mónica Dossetti rompió el silencio, luego de que se revelara un video en el que su hermano José Dossetti la golpea y la intenta ahorcar.

Mónica Dossetti ofreció una entrevista para el programa de Venga La Alegría en la que dijo que vive con su hermano José Dossetti desde hace cuatro meses, además dijo que no ha podido ir al neurólogo para atender su enfermedad de esclerosis múltiple.

“Es que no he tenido para el neurólogo... Hace mucho años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar", dijo Mónica Dossetti en la entrevista.

Asimismo, la actriz señaló que la persona que habría filtrado el video es Pepe Cabello, quien es su vecino de enfrente. "Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de acá enfrente… Él está pasando el dato", explicó.

Mónica Dossetti pide que no le hagan nada a su hermano

Por otra parte, durante la entrevista se le preguntó cómo es su relación con su hermano, dijo que no va muy bien, pero que ella lo quiere y siempre trata de apoyarlo.

“De la chin…, pero pues mi hermano, no se vale... Ya perdí uno y este no quiero perderlo…Estoy bien... está con una novia nueva. No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito", comentó Mónica Dossetti.

La actriz mencionó que la fiscalía visitó si domicilio y recordó que su hermano Charlie murió asesinado. "Siempre pude ayudarlo... Toda la vida, pero pues nadie está bien... Yo soy la hermana tres y el que se fue se llamaba como tú, Charlie. No, perdón ya no puedo hablar chido", concluyó la entrevista.