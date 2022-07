Hermana de Mónica Dossetti defiende a su hermano por atacar a la actriz: "Fue un lapsus brutus"

Fue hace unos días cuando se reveló que la actriz Mónica Dossetti fue atacada por su hermano José, quien intentó estrangularla. Ella no se pudo defender porque padece esclerosis múltiple.

Ahora, su hermana, Alejandra Dossetti, rompió el silencio y no sólo defendió a su hermano, sino que le recriminó a toda la gente famosa que ha opinado sobre lo ocurrido, pues previo a esto nunca se habían molestado por la actriz.

“Me da muchísima pena que mi hermana tiene 15 años enferma y nadie de sus compañeros de ningún lado, nunca jamás le hablaron por teléfono y esas personas que se dicen sus amigas y que nunca hicieron nada me dan vergüenza. Hoy salen a decir tantas barbaridades, jamás le han dado sus regalías como deben de ser y toda mi familia ha ayudado para mantener a Moni porque es carísimo”, sentenció

Asimismo, Alejandra Dossetti defendió a su hermano José y afirmó que el ataque en contra de Mónica fue por un “lapsus brutus”.

“Es verdad que en un lapsus brutus pasó esto, pero no fue que quisiera hacerlo. Si mi hermano hubiera querido hacer algo en contra de ella, lo hubiera hecho y nadie se hubiera dado cuenta. Mi hermano puso las cámaras y las puso para seguridad de ella. Ese señor (Pepe Cadena) no las puso, es un mentiroso y las cámaras las puso mi propio hermano”, apuntó.

Respecto a la situación legal de su hermano, Alejandra señaló que “desde que fue la fiscalía, le pidieron a mi hermano que saliera días de la casa, la fiscalía sabe dónde está mi hermano y yo no sé dónde está, pero me dijeron que no me preocupe, que está bien y no puede acercarse a su casa ni a Moni. Le hablé a mi hermana para decirle que no le puedes hablar a José porque la fiscalía no quiere y tiene que esperarse 60 días”.

La Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para la actriz #MónicaDossetti, quien fue agredida por su hermano #JoséDossetti. Los lineamientos estipulan que José debe retirarse del domicilio que compartían y que no puede volver a acercarse a Mónica.

Finalmente, Alejandra señaló que Monica Dossetti estaba en la casa de José porque por el momento ni su mamá ni su tía la podían cuidar.

“Toda la vida la han cuidado mi mamá y mi tía, pero mi mamá ha estado un poquito enferma y la cambiamos con José porque el área donde vive es verde; José le hizo su casa abierta, le puso la televisión afuera para que respire aire puro y le dije: ‘¿Quieres que te cambie, Moni? Y ella: ‘No, me quiero quedar a vivir con mi hermano porque él me da de comer, me compra mis antojos’. José se sentía muy mal porque había pasado ese detalle y se arrepentía tanto, de no haber tenido paciencia en ese momento”, concluyó.