Regina Blandón habla sobre las acusaciones de abuso de Coco Levy ¿La violentó?

Regina Blandón rompió el silencio y habló por primera vez respecto a las diversas acusaciones de abuso sexual que varias mujeres han hecho en contra del productor Coco Levy.

Y es que Regina Blandón forma parte de “Mirreyes vs Godínez 2”, película que se estrena la siguiente semana y que fue producida en parte por Videocine, compañía en la que trabaja Coco Levy.

A través de su Instagram, Regina Blandón compartió un extenso mensaje en el que se pronunció a nombre del equipo de “Mirreyes vs Godínez 2”, exigiendo que terminen los abusos de poder en la industria.

"A nombre del equipo de Mirreyes contra Godínez, queremos decir alto y fuerte lo siguiente: Reprobamos categóricamente las acciones de todos aquellos que, desde su posición de poder, ejercen o han ejercido cualquier tipo de abuso", señaló.

"A las víctimas que se han pronunciado y a las que no lo han hecho, les queremos decir que les creemos y les agradecemos que, con su valentía, además de inspirarnos, nos ayudan a abrir y a profundizar la conversación, a exigir que se haga justicia y que ocurran cambios urgentes en nuestro país", añadió Regina Blandón.

"No sabemos de quién nos hemos perdido por culpa de estos abusos, qué voces no hemos escuchado, qué historias no habrán contado. Hoy decimos 'ya basta, no queremos perdernos de una sola más'. Queremos decirles a las víctimas que no están solas, les creemos, tienen todo nuestro respeto y apoyo", abunda el comunicado de la famosa.

Finalmente, Regina Blandón apuntó que ella y el equipo de “Mirreyes vs Godínez 2” quieren que las víctimas de Coco Levy sepan que no están solas y que tienen su apoyo.

Hasta el momento Videocine no se ha pronunciado respecto a los señalamientos en contra de Coco Levy.