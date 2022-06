Coco Levy niega acusaciones de abuso de Danna Ponce: "voy a iniciar acciones legales para defenderme"

El productor Coco Levy negó las acusaciones de abuso en su contra que hizo la actriz Danna Ponce, en la que señaló que el hijo de Talina Fernández la tocó indebidamente durante una “entrevista” de trabajo en su oficina.

“Soy Coco Levy y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi mamá y como yo he educado a mis hijas”, así inició el productor su video.

Coco Levy negó que los dichos de Danna Ponce, en los que lo señala de haber abusado de ella, son falsos y los calificó como calumnias.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza, les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento”, dijo Coco Levy en la publicación.

Finalmente, el hijo de Talina Fernández señaló que tomará acciones legales contra Danna Ponce. “Al público les comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, dijo. Por su parte, Danna Ponce reaccionó al video de Coco Levy y lo tachó de ser un “sin vergüenza”.

Danna Ponce denuncia a Coco Levy ante las autoridades

La actriz Danna Ponce publicó un video en redes sociales en el que contó cómo fue que supuestamente Coco Levy abusó de ella en una “entrevista de trabajo”, sin embargo, la joven también acudió ante las autoridades para poner una denuncia formal.

“DENUNCIA CONTRA COCO LEVY LEVANTADA. No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz. Gracias al MP de Álvaro Obregón que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder. Lo que quiero es cárcel para Coco Levy”, escribió Danna Ponce en Instagram al compartir una fotografía de su denuncia.