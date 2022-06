Actriz Danna Ponce denuncia a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, por supuesto abuso (VIDEO)

La actriz Danna Ponce denunció que fue víctima de abuso por parte del productor Coco Levy, quien es hijo de la conductora Talina Fernández.

A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz publicó un video una serie de capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Coco Levy para dar a conocer lo sucedido.

Danna Ponce lo que vivió con Coco Levy

La joven contó que envió su curriculum a diferentes productoras y recibió respuesta de Videocine de Coco Levy. Señaló que la citaron en la oficina del productor el pasado 3 de febrero para una entrevista.

En la que, dijo, Coco Levy planteó algunas situaciones ficticias que la hicieron sentir incómoda. "Salí de la oficina muy nerviosa. Yo dije 'ya la hice, esto es lo que necesitaba' porque mi mente ingenua pensaba que iba a ser la puerta", contó la actriz en su video de poco más de 10 minutos.

Danna Ponce señaló que Coco Levy la volvió a citar una semana después, el 10 de febrero, que fue cuando ocurrió el abuso. La joven contó que el productor se desabrochó el pantalón y le tocó los senos.

"Me dijo el ejemplo, también, de cómo poder 'conquistar' a un productor: se desabrochó el zipper, primero el cinturón, se abrió el zipper y se quedó así (sentado con las piernas abiertas). Me paralicé. Sí, me paralicé. No pude decir nada; no, no pude decir nada”, relató la actriz.

Danna Ponce señaló que ella le volvió a escribir a Coco Levy para tener pruebas del abuso, por lo que en otra publicación compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con el hijo de Talina Fernández.

Asimismo, la actriz señaló que lleva tiempo trabajando en el proceso de superar el abuso, ya que fue víctima cuando era niña, después a los 20 años y ahora con Coco Levy. Hasta el momento el productor no se ha pronunciado al respecto de esta acusación.

Danna Ponce recibió el respaldo de otros artistas como fue el caso de Daniela Berriel y Jesús Gama del Mariachi Gama Mil.