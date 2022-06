Al menos 10 mujeres señalan a Coco Levy de abuso: "Si no le mandaba fotos encuerada, no iba a avanzar"

Luego de que la actriz Danna Ponce denunció penalmente al productor Coco Levy por abuso sexual, al menos otras 10 mujeres han alzado la voz que señalado que también fueron víctimas del hijo de Talina Fernández.

"Hermanas, vamos a hacer justicia. Estoy con y para ustedes, gracias por la valentía de contarme su historia. A una es fácil ponerla en duda, ¿pero a 10? Y no sólo hemos sido 10…", escribió en sus redes.

Una de ellas es la actriz María Bobadilla Olvera, quien, a través de su Instagram, aseguró que Coco Levy le pidió fotos desnuda para ver si la aceptaba para un proyecto.

“A mí Coco Levy me pidió fotos desnuda para permitirme la entrada a los castings en una reunión formal en Videocine. No volví a pisar el lugar porque me dijo que la única manera era ‘irlo a ver seguido’ aunque y me lo repitió varias veces… ‘él amaba a su esposa’”, narró.

“Es un acosador sociópata. Me tuvo 2 horas explicándome porque si yo quería entrar ‘al infierno’, como se refiere a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda y me enseñó de todas las actrices y actores que se las habían mandado. Las tenía ahí guardadas y me las mostró”, agregó.

Por si fuera poco, otra actriz, quien pidió permanecer en el anonimato, ofreció una entrevista a “Venga la Alegría”, narró que Coco Levy tuvo el mismo modus operandi con ella, pues de igual manera le pidió fotos sin ropa.

“Tenía 19 años cuando me citó, Coco Levy se vende como una persona con mucho poder en Videocine; me sienta, cierra la puerta y me dijo que qué sería capaz de hacer; le di unas fotos impresas y me las aventó, me dijo ‘esto no sirve, necesito algo más arriesgado’. Y me saca las fotos de una chava desnuda”, contó.

“Me dijo que si no le mando fotos así no me va a ayudar… se me acerca demasiado… si yo no le mandaba mis fotos encuerada yo no iba a avanzar. Sondeé con mis otras compañeras actrices y ¡todas¡”, lamentó.

Asimismo, la actriz Regina Kaller señaló que Coco Levy le decía que tenía que ser “una demonia” como su hermana de él, “lo cual me parecía enfermo”.

“Me pega a la pared y me planta un beso justo aquí (en la comisura de la boca)… me dice: ‘Regina, ¿tú crees que me quiero acostar contigo?... no, y ese es tu error”, agregó.