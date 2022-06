Talina Fernández reacciona a denuncia en  contra de su hijo Coco Levy por presunto abuso

Talina Fernández reaccionó a las acusaciones que se hicieron en contra de su hijo Coco Levy por presunto abuso sexual, por parte de la actriz Danna Ponce.

Y es que Danna Ponce señaló a Coco Levy de tocarla indebidamente en su oficina: "Salí muy nerviosa. Yo dije: 'ya la hice, esto es lo que necesitaba' porque mi mente ingenua pensaba que iba a ser la puerta", contó.

"Me dijo el ejemplo, también, de cómo poder 'conquistar' a un productor: se desabrochó el zipper, primero el cinturón, se abrió el zipper y se quedó así (sentado con las piernas abiertas). Me paralicé. Sí, me paralicé. No pude decir nada; no, no pude decir nada”, agregó.

Por su parte, Coco Levy anunció que interpondrá acciones legales en contra de Danna Ponce, pues la acusó que querer calumniarlo.

“Al público les comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, afirmó, a lo que Danna Ponce lo calificó de ser un “sin vergüenza”.

Talina Fernández reacciona a acusaciones en contra de Coco Levy

En entrevista con “Venga la Alegría”, Talina Fernández aseguró que no tenía nada que opinar sobre las acusaciones de presunto abuso sexual en contra de su hijo Coco Levy.

"No tengo nada que decir”, sentenció, para señalar que se siente “bien y tranquila”. “No tengo comentarios… Yo me siento bien, gracias… No tengo comentarios, mi vida”, dijo.