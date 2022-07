Alfredo Adame defiende a Coco Levy, acusado de abuso por varias mujeres: "Están de moda los maduros"

Alfredo Adame está hundiéndose en la polémica, pues el famoso defendió al productor Coco Levy, quien ha sido señalado de abuso sexual por al menos 10 mujeres distintas.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Alfredo Adame dijo que Coco Levy, a quien varias mujeres han señalado de pedirles fotos desnudas y hacerles tocamientos indebidos (entre otras cosas), sería incapaz de utilizar su posición de poder para obtener beneficios sexuales, pues proviene de una familia “educada”.

“Son una familia de gente educada, con principios. Yo creo que esto es parte de que actrices, que en realidad ni han despuntado ni son las grandes actrices ni son las grandes famosas, agarren y se den sus cinco minutos de fama para intentar sobresalir”, pronunció Adame.

“Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que están diciendo. Si nada más andas ‘es que a mí me agarró y me agarró los senos’, pues bueno, que lo demuestren”, agregó el famoso tachado de misógino por figuras como Laura Zapata.

Por si fuera poco, y por algún motivo, Alfredo Adame aseguró que a él se le suelen acercar mujeres jóvenes:

“Ahorita están de moda los maduros, porque yo noto que muchas jovencitas como que ‘me tomo una foto contigo y estás bien guapo’ y no sé qué, 'mi mamá te ama y te adora’. Son muchas las jovencitas que me buscan”, dijo.

“De hecho, está esta discoteca o este lugar donde fui en Veracruz, pues es un lugar de chavitos y el más chico debe tener 18 o 19, las chavitas, pues ya sabes, se vuelven locas. Me avientan besos y me gritan y todo ese rollo”, añadió Alfredo Adame.