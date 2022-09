Juan Osorio ataca a Belinda, le dice interesada y afirma que su novia es más madura que ella

Juan Osorio despotricó en contra de Belinda y emitió una serie de comentarios machistas, pues aseguró que la cantante es una interesada y además afirmó que su novia Eva Daniela, 38 años menor que él, es más madura que la cantante.

"Es la D de Daniela. Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice '¿tú no tienes un tatuaje?', y le digo 'no', entonces me dijo ' te regalo uno'”, contó a los medios respecto al tatuaje que se hizo en honor de su pareja.

Cuando le preguntaron que si no teme que tenga que borrárselo, como Nodal hizo con los de Belinda, el productor se lanzó en contra de la famosa:

"Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera", dijo Juan Osorio.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y rápidamente criticaron a Juan Osorio por sus desafortunadas declaraciones machistas:

“¿Piensa que lo ama?”, “y por qué mete a Belinda”, “fuera de lugar su comentario”, “muy macho salió”, “Y Belinda qué tiene que ver”, "ya no le queda andar haciendo eso" y "es ridículo Juan Osorio no puede ser. No entendió la lección con Niurka. Andar con alguien más joven que él, bien se sabe a dónde va”, le dijeron.