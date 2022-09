¿Quién es Park Min Young y por qué su romance está en medio del escándalo?

La actriz Park Min Young, conocida por aparecer en famosos K-Dramas, se encuentra en medio del escándalo, luego de que se dio a conocer que es novia de un millonario con un pasado turbio.

Park Min Young nació en Seúl el 4 de marzo de 1986, actualmente tiene 36 años de edad. En el 2013, se graduó de la Universidad Dongguk en el departamento de teatro y cine.

Park Min Young ha participado en distintas series como Love in Contract, Mon Wed Fri Tues Thurs Sat, Braveness of the Ming, Time City, Queen for Seven Days, entre otras.

¿Quién es el novio de Park Min Young?

De acuerdo con Dispatch, Park Min Young está saliendo con un multimillonario llamado Kang Jong Hyun, quien tiene 38 años de edad y es el presidente de Bithumb, uno de los mayores intercambiadores de criptomonedas de Corea del Sur.

La actriz Park Min-young causa polémica en Corea del Sur por su romance con un millonario Foto: Especial

Se sabe que Kang Jong Hyun ha sido arrestado dos veces por fraude, se cree que usa prestanombres para sus negocios.

Asimismo, se especuló que el lujoso automóvil de la actriz fue un costoso regalo de su novio. También se difundieron imágenes de la pareja.

Además, del escándalo por el pasado turbio del empresario, se sabe que en Corea del Sur las estrellas de la música o la televisión no pueden revelar públicamente si tienen alguna pareja, ya que no está bien visto e incluso puede significar el fin de sus carreras.