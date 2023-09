Galilea Montijo niega romance con Arturo Beltrán Leyva: 'es otro chisme'

Galilea Montijo salió a hablar de la nueva polémica que la involucra y afirmó que la presunta relación amorosa que se dice que entabló con Arturo Beltrán Leyva son “puros chismes” y negó haber recibido cualquier clase de pagos por parte del capo.

Esto ocurre luego de que Anabel Hernández dio a conocer unos audios que confirmarían la relación de Galilea Montijo con el líder criminal, tema del cual habla a detalle en su nuevo libro “Las señoras del narco. Amar en el infierno”.

En un encuentro con la prensa, Galilea Montijo fue cuestionada respecto a los fuertes señalamientos en su contra y visiblemente nerviosa negó cada una de las cosas que el libro de Anabel Hernández dice de ella.

"Mira te lo juro que ya me da risa, me encanta que inventaron otro chisme nuevo mijo... mira, lo único que les puedo decir para no entrar en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo esto, que se de más chisme, al cual ni voy a entrar, ni voy a jugar", señaló.

Asimismo, Galilea Montijo que todo lo que tiene ha sido producto de su trabajo y no de regalos de Beltrán Leyva.

"Solamente les quiero decir que soy una mujer que ha trabajado durante 30 años, lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar a través de mi trabajo; para algunos he hecho demasiado para algunos poco, depende cómo lo quiera ver y ha sido por mi trabajo", afirmó la conductora.

Finalmente, Galilea Montijo le hizo una invitación a Anabel Hernández a que revise sus cuentas bancarias, pues dijo que ni siquiera tiene ahorros pues “vive al día”.

"El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta, ojalá que tuviera lo que dicen, créeme que no andaría por acá; es una parte delicada, eso sí, pero no quiero entrar en detalles, el día que gusten pueden ver mi cuenta. La verdad es que no tengo cuenta de ahorros porque sí vivo al día, es lo que les quiero decir", sentenció la famosa.