Américo Garza dice que descubrió a su ex Karla Luna siéndole infiel con Arturo Beltrán Leyva

La polémica se encendió nuevamente con Karla Panini, ya que, ella y su esposo Américo Garza acusaron que Karla Luna tenía una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Todo sucedió porque se filtraron imágenes del libro de Anabel Hernández llamado “Las señoras del narco: amar en el infierno” en el cual se menciona tanto a Karla Panini como a Karla Luna y se asegura que ambas tuvieron un nexo con el capo Arturo Beltrán Leyva.

Así que La Lavandera Güera salió a defenderse y publicó un video, junto con su esposo Américo Garza, para negar los señalamientos en su contra. Informaron que tomaron medidas legales por difamación y daño moral y revelaron la supuesta relación entre Karla Luna y el narcotraficante que falleció en 2009.

Américo Garza revela que su exesposa Karla Luna le fue infiel con Arturo Beltrán Leyva.

Américo Garza dijo que cuando él estuvo casado con Karla Luna él tenía conocimiento de la infidelidad de la comediante con el capo.

“Entendemos por qué sale el nombre de Karla Luna (en el libro), es algo que yo sabía y que había callado y hasta hace poco tuve la necesidad de comentarlo de por qué realmente nos dejamos”, comentó el empresario.

“Cuando yo descubrí que Karla anduvo con él fue en el 2006 y Karla lo dejó a él a principios de 2008”, recordó Américo Garza.

Por su parte, Karla Panini dice que fue en el año 2008 cuando Karla Luna le confiesa que estaba en una relación amorosa con el capo.

''Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella; yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí'”, señaló en el video.

Contó que en ese mismo año Karla Luna volvió con Américo Garza tras perdonarle la infidelidad. Pero en el 2009 Karla Luna le mostró una foto del capo a Panini y aseguró que estaba muy afectada la comediante fallecida por el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva.

“En el año 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía que era líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado; me di cuenta que era una persona importante para ella porque estando conmigo comentándome esa situación lloró", mencionó la exesposa de Óscar Burgos.