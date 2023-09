Anabel Hernández destapa en libro nexo entre Karla Panini y Arturo Beltrán Leyva

El libro “Las señoras del narco: amar en el infierno” de la periodista Anabel Hernández, sale a la venta el próximo lunes y todos están ansiosos de leerlo pues en él la reconocida investigadora reveló que Karla Panini tuvo nexos con el mismísimo Arturo Beltrán Leyva.

Fue el youtuber Michelle Rubalcava quien mostró en su canal de YouTube algunos fragmentos del libro de Anabel Hernández en donde se menciona a Karla Panini, quien aún no ha sido perdonada por la traición a Karla Luna.

Karla Panini Especial

"Supuesta y alegadamente, este lunes sale el nuevo libro de Anabel Hernández que es el de 'Las Señoras del Narco', donde la señora Annabel hace unas investigaciones preciosas, que de hecho en el primer libro hablan de Sergio Mayer, de Galilea Montijo, hablaron de Lucha Villa, hablaron de Marcela Rubiales, de Ninel Conde, sí sacaron muchos nombres de personas famosas dentro de este libro", inició el youtuber en sus palabras.

Agregó que una parte de “Las señoras del narco: amar en el infierno” tocarán el nexo entre Las Lavanderas y Arturo Beltrán Leyva.

En las páginas que mostró se lee: "La lista de famosos a las que accedía Arturo Beltrán Leyva, se fue haciendo cada vez más extensa y entre el amplio grupo hubo con quienes surgió estima".

"Una integrante de ese grupo más selecto formó parte de la dupla de comediantes mejor conocida como 'Las Lavanderas', integrada por Karla Luna y Karla Panini, quienes iniciaron unos sketches en un canal de televisión de Monterrey, Nuevo León, una de las plazas controladas por el narco".

Lo que dice el libro de Anabel Hernández

"Luna y Panini aparecían con un mandil amarrado a la cintura y pelucas despeinadas, 'simulando ser mujeres de vecindad y hablando de manera exagerada sobre los chismes de la farándula y telenovelas'. Se hicieron muy populares", se agrega.

El libro de Anabel Hernández también recuerda el escándalo de 2014: la infidelidad y traición de Panini y Américo Garza, quien era el esposo de Karla Luna, quien lamentablemente murió de cáncer.

Lo que dice el libro de Anabel Hernández Especial

"No sé con quién fue el vínculo amoroso de este señor Leyva, no sé cuál de las dos o en qué contexto están las lavanderas metidas porque al parecer sí había estima, pero no sabemos si nada más les trabajaban en eventos privados o había una relación de alguna de ellas con él", agregó Michelle Rubalcava.

Quedará esperar al lunes para conocer a detalle cómo fue el nexo entre Karla Panini y Beltrán Leyva que se señala en el libro.