Humillan a Américo Garza por decir que Karla Luna le fue infiel: "Poco hombre y sin vergüenza"

Karla Panini y Américo Garza no sólo atacaron a la familia de Karla Luna en un video, sino que el infiel más odiado de México afirmó que la difunta comediante le habría sido infiel varias veces y hasta con narcos, cosa que no fue del agrado de los fans, quienes se dieron a la tarea de humillar al sujeto por sus palabras.

Y es que Américo Garza le dijo al hermano de Karla Luna que: “yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes”.

“Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, agregó el individuo.

Es una bajeza de Karla Panini y Américo Garza hacer estas transmisiones en Vivo ó Live para declarar que sólo de caso por lástima con Karla Luna y qué fue Motivo de su enfermedad aparte qué no le pagaban partes iguales y aparte hacen esto una bajeza. pic.twitter.com/pfh1Uf2tz0 — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) August 24, 2022

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, remarcó Américo Garza.

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar y lejos de generar solidaridad, Américo Garza fue humillado por los internautas, quienes lo llamaron “poco hombre” y “sin vergüenza” por hablar pestes de su ex esposa fallecida, a quien le fue infiel en su lecho de muerte.

Que poco hombre resultó el ex de Karla Luna, neta hablar tan mal de una persona que le dio vida a tus hijas y que ya no está para defenderse? No mms, ojalá pronto la vida te la cobre a ti y a esa hiena que tienes por mujer. — La Licenciada (@PitaSantoyo) August 24, 2022

Cuando ves el video de Karla panini y Américo Garza hablando mal de Karla Luna y su familia, para tratar de limpiar su imagen pic.twitter.com/2cGHJWbV94 — Larissa (@la_cr) August 25, 2022

No tienen vergùenza, despues de todo lo que han hecho y seguir hablando de alguien que no esta para defenderse. Que pena dan la verdad. Dejen en paz a Karla Luna, dejen en paz a su familia. Sus conciencias nunca estaran tranquilas por lo que hicieron. Dejen que descanse en paz. — Vero Giron (@VeroGiron3) August 25, 2022