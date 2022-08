Karla Panini se lanza contra hijo de Karla Luna: "Tú y tu ridícula familia sacan provecho" (FOTOS)

Karla Panini volvió a la polémica, luego de que se lanzó contra el hijo de Karla Luna, Rubén Luna y ambos protagonizaran una pelea en redes sociales.

Así fue la pelea entre Karla Panini y el hijo de Karla Luna

Todo sucedió porque Sara Valentina, hija de Karla Luna, cumplió años, entonces un usuario le escribió a Karla Panini que ojalá como regalo también pudiera ver a su familia materna a lo que la “Lavandera Güera” respondió las oportunidad están pero que la familia de Karla Luna es quien no quiere ver al niña.

“Han tenido miles de oportunidad por parte de mi esposo de poder verlas, convivir de manera sana con ellas y jamás han aprovechado esas oportunidades. Mejor han preferido seguir haciendo shows mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales”, escribió Karla Panini.

Karla Panini comentó publicación de un usuario Foto: Especial

Rubén Luna inmediatamente intervino y aseguró que dichas oportunidades a las que se refiere Karla Panini son aquellas que impone un juez.

“Las oportunidades las hemos tenido por parte de la ley, la jueza es quien está determinando las convivencias, Panini deja de tergiversar esta situación que solamente promueves la mentira”, señaló el joven.

Hijo de Karla Luna le responde a Karla Panini Foto: Especial

Karla Panini no se guardó nada y se lanzó contra el joven diciéndole que él y su familia solo sacan provecho de la situación, le dijo que él solo le dio problemas a Karla Luna cuando estaba viva y hasta lo acusó de trabajar en cosas no honestas.

"Ah no, la familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediaticos porque no sabe trabajar porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes. Mil veces se quejó de eso, no solo conmigo. ¡Payaso!”, dijo Karla Panini.

Por su parte, Rubén Luna utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que en ningún momento fue irrespetuoso con Karla Panini y si hizo este comentario fue para esclarecer un tema en el que estaba mintiendo y lo involucraba.