Américo Garza afirma que Karla Luna le fue infiel con un narco: "Me intentaron asesinar"

Karla Panini y Américo Garza, los infieles más odiados de México, están nuevamente en el ojo del huracán, pues el sujeto afirmó que su ex, la difunta Karla Luna, lo engañó con un narco.

A través de sus redes Karla Panini y Américo Garza se pusieron a hablar pestes de Karla Luna y su familia, y el sujeto aseguró que la difunta comediante lo engañó varias veces, y que una ocasión fue con un criminal, cosa que puso en peligro su vida.

"Voy a dejarte algo claro a ti Rubén (hermano de Karla Luna), a tu familia y al público en general: lo he dicho en varias entrevistas, lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie", inició Karla Panini en el clip.

"No hicimos con dolo absolutamente nada, lo hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron; las cosas así se dieron; de manera espontánea, nunca hubo dolo ni la intención de lastimar a alguien y eso siempre se lo externé a tu hermana y tu hermana se fue sabiendo eso de mí y de mi esposo", abundó. Panini.

Tras ello, Américo Garza atacó a su difunta ex y afirmó que lo engañó con un capo: “yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes”.

“Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, señaló.

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, remarcó Américo Garza.