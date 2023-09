Drea de Matteo, de 'Los Soprano', abrió su OnlyFans motivada por sus hijos: 'me dicen guerrera'

Drea de Matteo, actriz de 51 años conocida por interpretar a Adriana La Cerva en la serie “Los Soprano”, abrió su OnlyFans y mucha gente conservadora y de derecha pegó el grito en el cielo por tal acción. Ante ello, la famosa rompió el silencio y reveló que se animó a crear su cuenta en la plataforma de contenido para adultos porque sus hijos la motivaron.

En entrevista para Fox News, Drea de Matteo dijo que la idea de abrir su OnlyFans surgió tras la pandemia, pues tras declararse antivacunas, la industria del entretenimiento, colapsada por la huelga de actores y guionistas, comenzó a darle la espalda y que no la contrataban.

“No sabía que esto iba a tener que ser un cambio de vida… Que tendría que cambiar de carrera y averiguar cosas nuevas porque mi propia industria piensa que soy una salvaje. Supongo que se puede decir que fui una chica mala porque no seguí las normas hace un par de años. Así que no quiero volver a estar a merced de mandatos, huelgas ni nada parecido”, dijo la actriz.

Drea de Matteo dejó claro que ya no le interesa volver regresar a la industria del cine y la televisión y agregó que las criticas de la gente le tienen sin cuidado y de lo que único de lo que se arrepiente es que no lo hizo antes.

“Sé que algunas personas han dicho cosas desagradables sobre que me haya unido a OnlyFans. Pero la forma en que lo vemos en esta casa es ‘mamá es una guerrera’, no aceptar la derrota. Pensé: ‘Vale, todo el mundo está en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hago eso, pero puedo hacerlo y que me paguen por ello’... No sé por qué no se me ocurrió antes”, dijo.

Tras ello compartió que fueron sus propios hijos quienes la animaron a abrir su OnlyFans y que es su hija mayor, Alabama, quien hace la postproducción de sus fotos.

“Mis hijos fueron los que me dijeron: ‘Hazlo’. Ella también edita las fotos, porque quieren ciertas cosas que nosotros no hemos podido hacer. Antes tenía mucho dinero, y luego, de repente, pasé de que me dejaran trabajar a que no me dejaran trabajar nunca más. Nunca fui el tipo de actriz que aceptaba trabajos solo para seguir en el negocio. Literalmente, acepté trabajos para alimentar a mi familia”, explicó Drea de Matteo.

Actualmente, Drea de Matteo tiene más de 25 mil seguidores en su OnlyFans, el cual cuesta 18 dólares al mes.