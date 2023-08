Karely Ruiz regresa a la escuela y que va a clases de baile para que no le digan 'tiesa' | VIDEO

Karely Ruiz está cansada de las críticas en las redes sociales, por lo que anunció que ya se inscribió a la escuela y va a clases de baile para que ya no le hagan malos comentarios en Internet.

La modelo de OnlyFans publicó un video en TikTok en el que presumió que está tomando clases para superarse y no solamente mostrar su cuerpo, sino también hacer bailes cautivadores para sus millones de seguidores.

“Estoy feliz porque ya entré a la escuela, hoy me inscribí. Y ahorita voy a mis clases de baile en tacones, la verdad ya me cansé que me diga que estoy bien tiesa”, dijo Karely Ruiz.

te puede interesar Karely Ruiz usa top de aros transparente y enamora con su impactante belleza (FOTOS)

La influencer señaló en tono retador que esto lo hacía por los haters para que no la critiquen más y aseguró que ya sabrá bailar. “¿Ahora qué van a criticar?”, mencionó la modelo.

Karely Ruiz enloqueció a sus fans con este candente baile y su coqueto vestido pic.twitter.com/Wwrd7t7FI5 — Lo + viral (@VideosVirales69) June 1, 2023

Karely Ruiz hará colaboración con Babo de Cartel de Santa

Karely Ruiz anunció que ya tiene en puerta su colaboración con Babo de Cartel de Santa para OnlyFans.

Los dos famosos son celebridades en la plataforma para adultos y cada uno lanzó un video que se volvió viral en Internet, en el que aparecen teniendo un encuentro íntimo con otras personas: Karely con Santa Fe Klan y Babo con dos modelos.

Después de tanta polémica, los dos famosos cumplirán con las peticiones de los usuarios, quienes les habían pedido desde hace varios meses que colaborarán en OnlyFans.

La modelo dijo que había pláticas, pero que no se animó porque tenía un novio celosa, pero ahora ella está soltera y se espera que sea un video sin censura bomba.