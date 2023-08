Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa harán video sin censura para OnlyFans ¿Cuándo se estrena?

Karely Ruiz hará una nueva colaboración en OnlyFans y será nada más y nada menos que con Babo de Cartel de Santa.

Las dos estrellas de la plataforma para adultos han acaparado las tendencias por las filtraciones de sus videos íntimos que venden en la página azul.

Cuando Babo lanzó su controversial video de “Piensa en mí”, con una versión sin censura para OnlyFans, los usuarios de Internet inmediatamente pensaron en Karely Ruiz.

En ese momento la influencer explicó que rechazó la colaboración con Babo, sobre todo porque tenía novio y a él no le gustó la idea de que la creadora de contenido para adultos compartiera créditos con el cantante de Cartel de Santa.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", compartió la modelo con sus seguidores.

Se viene la esperada colaboración de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

Sin embargo, ante el éxito que tuvieron los videos de Babo y el de Karely Ruiz con Santa Fe Klan, las dos celebridades decidieron abrir la conversación para unir sus grandes talentos en OnlyFans.

"Estamos en pláticas para armar algo realmente sorprendente para nuestras páginas. Sin duda, esto se hará realidad", reveló Karely Ruiz.

¿Cuándo se estrena el video de Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa?

De acuerdo con algunos medios, el video de los dos famosos saldría a la luz en los próximos días, sin embargo, ni Karely Ruiz ni Babo dieron a conocer una fecha oficial, por lo que los fans tienen que esperar a que se revele el día en que saldrá la esperada colaboración.

Karely Ruiz ha colaborado con todas las grandes celebridades de OnlyFans como Celia Lora, Mona, entre otras, pero ella misma confesó que la única con la que no ha hecho un trabajo en común y que sí le gustaría hacerlo es con Yanet García.

