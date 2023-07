Karla Panini le pide a Dios no volverse a divorciar; internautas la critican

Karla Panini compartió un fragmento del nuevo capítulo de su podcast Se habla de mí, en donde abordó la relación que sostiene con su esposo Américo Garza. La exconductora de Telehit señaló que se niega a divorciarse una vez más, comentario que le valió las críticas de los internautas.

En el clip, la exlavandera dijo que no se siente orgullosa de haberse divorciado, pues se considera una persona que cree en la institución del matrimonio.

"Yo lo primero que le dije al que ahora es mi marido es: 'Yo no me quiero volver a divorciar'. Si vamos por el mismo camino y tú tampoco quieres, solos no vamos a poder, porque desgraciadamente ya nos sabemos el caminito fácil, de: 'Hay no funcionó. A ver, abogado, papeles', divorcio y bye", dijo la conductora.

Señaló que ella cree en el matrimonio por su educación y que es consciente de que el matrimonio es trabajo de dos, pues tanto ella, como su actual pareja "viene de situaciones complicadas".

Sin embargo, los comentarios de Panini generaron reacciones de molestia entre los internautas, pues en redes sociales no olvidan el hecho de que supuestamente la conductora sostuvo una relación con el esposo de su amiga, Karla Luna.

¿Quién puede ver los podcast de esta mujer sabiendo que le quitó el marido a su mejor amiga? Usuario de Instragram

Mi reina, ¿cómo puedes pedir ayuda a Dios cuando tú misma destruiste un matrimonio fallido y aún sabiendo las condiciones en las que estaba tu mejor amiga. Usuario de Instragram

Síguenos en Google News

DGC