Luis Ángel "El Flaco" revela que lo salvaron de un fuego cruzado del narco: "'¡ya nos llevó la chin***!"

Luis Ángel “El Flaco”, ex vocalista de El Recodo reveló que él y su familia terminaron en medio de un fuego cruzado de integrantes del crimen organizado, cuando estaban de vacaciones, del cual lograron sobrevivir.

Así lo contó en el podcast de Kano Escalante, a quien el cantante señaló que los hechos ocurrieron en diciembre, durante un viaje a unas cabañas en Mazamitla, Jalisco, sitio en el que optaron por dar un paseo en moto.

"Agarramos para el monte y ahí íbamos, como a eso de las cuatro o cinco de la tarde, y me dice el vato, 'nos tenemos que ir rápido, para que no se haga de noche, porque no está tan lejos, pero en la noche ya no van a ver nada. Tomamos un camino y había unas personas armadas, en una como cabaña, pero nos dejaron pasar, de hecho, hasta nos saludaron", contó Luis Ángel “El Flaco”.

El ex vocalista de El Recodo agregó que tras ello se cruzaron con una camioneta y después se detuvieron en una cascada, sitio en el que empezaron a escuchar tiros: "los balazos nos pasaban por un lado, se oían como en las películas, zumbaban".

"Nos arrancamos. Los niños llorando, todos, y ahí vamos en las motos, íbamos bien despacio, y todos desesperados. Otros vatos venían como bajando de los cerros, entonces no nos estábamos alejando de la balacera, estábamos en medio, y me dice mi hermano, 'carnal, aquí nos metemos'", agregó Luis Ángel “El Flaco”.

El famoso y su familia se ocultaron en el cerro, pero no lograron escapar: "yo quedé al último y en eso venía la camioneta que nos habíamos encontrado, pensamos lo peor. Yo levanté las manos, les dije a todos que levantaran las manos, se quitaron los cascos, los niños… y una gritoniza. Y la camioneta en vez de seguirse, da la vuelta hacia donde estábamos, yo dije: 'pues ya nos llevó la chingad*', el vato le pegó con la camioneta a mi moto, se baja y se bajan todos los que iban con él".

Uno d los sujetos armados les dijo que se subieran a la camioneta porque estaba blindada: “se bajan los que iban protegiéndolo, no sé quién es el vato, y yo de volada les dije 'súbanse las mujeres y los niños', se subieron mi mamá, mi mujer, los niños. Mientras nos pedían que nos subiéramos le dispararon a dos, estaban como defendiéndose y tirando para atrás".

Luis Ángel 'El Flaco' no se quería subir a la camioneta, pero los sujetos armados le dijeron que esa era la única forma de salir con vida, por lo que cedió.

"Mi papá, mi carnal y yo nos quedamos, yo estaba recostado entre la tierra y protegiéndome con la moto. Mi mamá no quería que se fueran, y nos dicen 'súbanse por favor, súbanse en donde puedan'. Escuché dos disparos de mi lado derecho, y me dice mi hermano 'súbete por favor, no se van a ir sin ti', me subí al frente con mi mamá". Por fortuna, regresaron a las cabañas enteros y a salvo.