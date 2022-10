Tenoch Huerta explota contra quienes critican las series de narcos: "no sean pen***"

Tenoch Huerta suele dar mucho de qué hablar por sus declaraciones y en esta ocasión “Namor” explotó en contra de quienes critican a las series de narcos, en las cuales ha actuado.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Tenoch Huerta atacó a quienes dicen que las narcoseries son las que generan narco cultura y el crecimiento del crimen organizado.

“Sí, ha habido la crítica… yo cuento cuentos, ahora seamos honestos, recuerdas a Ovidio, que había banda que tenía armas para tirar aviones, yo me pregunto ¿acaso ustedes creen que ese wey estaba sentado en su casa y dijo ‘Kate del Castillo hizo una serie de narcos, a huevo, me hago narco’? O sea, voy a gastar miles de dólares porque vi a Kate del Castillo”, inició Tenoch.

“Ustedes creen que García Luna dijo: ‘wey, vi a García Luna en Narcos, voy a ser narco’. ¡La gente no se vuelve narco por ver una película!”, abundó.

Tras ello, Tenoch Huerta señaló cuál es la razón que considera que incita a la gente a sumarse a crimen:

“La gente se vuelve malandra porque tienes autoridades que son malandros y no los toca nadie. No es porque la gente oyó a los Tigres del Norte”, sentenció.

“No sean pend*** me parece absurdo. Ahora hay diferentes narrativas en la serie. Nadie vio al Hombre Araña y se aventó de los edificios de Nueva York. La gente no es pendeja por escuchar una canción no va arriesgar su vida, la de su familia ni la que la gente que conoce. Aunque les doy un punto, no normalicemos ciertas conductas”, concluyó.